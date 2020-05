"Intitoliamo a Sandro Pertini il nuovo ponte sul Polcevera": nasce il gruppo Facebook per il Presidente più amato dagli italiani

Un nome al nuovo ponte di Genova. Nell'ultima settimana sono tante le proposte che i cittadini hanno lanciato da "Ponte Rinascita" o "Ponte 43 angeli", "Ponte San Giorgio", "Creuza de Ma" e altri titoli di brani in onore del genovese Fabrizio De Andrè oppure il classico "Ponte di Genova". Dal comune di Genova invece è stato votato come ordine del giorno l'intitolazione a Nicolò Paganini alla quale si aggiunge anche una raccolta firme.

In corsa però potrebbe esserci anche una proposta molto savonese, nata dal gruppo Facebook "Intitoliamo a Sandro Pertini il nuovo ponte sul Polcevera" dove viene chiesto di dedicare il nuovo viadotto al Presidente più amato da tutti gli italiani.

Il Presidente della Repubblica dal 1978 al 1985 è nato a Stella San Giovanni e potrebbe essere la figura ideale come simbolo di rinascita dopo il terribile crollo del 14 agosto del 2018 dove persero la vita 43 persone.

"Sandro Pertini rappresenta tutte le vittime della corruzione e dei tradimenti perpetrati nei secoli contro il Popolo Italiano e contro la nostra Regione. L'unico nome degno per il Nuovo Ponte sul Polcevera che rappresenta l'unione fra i popoli" recita il gruppo sul noto social.

Al momento sono 1090 gli iscritti, un numero destinato molto presto a salire.

Nel frattempo a Savona dopo mesi di discussioni entro la fine dell'anno, Coronavirus permettendo, dovrebbe essere inaugurata la piazza e la statua dedicate a Sandro Pertini nel rinnovato complesso dell'ex ospedale San Paolo per il quale i lavori sono in via di conclusione.