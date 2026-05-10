A Carcare il museo che dà voce alla memoria degli Alpini (FOTO)

Nel cuore della Val Bormida, dove le colline liguri si distendono in un paesaggio discreto e operoso, Carcare custodisce un luogo che parla a bassa voce ma arriva lontano: il Museo Alpino.

In questi giorni, mentre il dibattito sull’adunata degli Alpini a Genova si accende tra entusiasmo e polemiche, questo angolo di Liguria sembra riportare tutto alla sua dimensione più essenziale: quella della memoria. Non una memoria celebrativa o distante, ma concreta, fatta di oggetti consumati dal tempo, lettere ripiegate con cura, fotografie in bianco e nero che restituiscono più gli sguardi che le immagini.

Il Museo Alpino di Carcare nasce nel 2004 dall’impegno del Gruppo Alpini locale e, da allora, continua a crescere come un organismo vivo. Nelle sue sale si incontrano divise, cimeli, effetti personali e testimonianze dei soldati alpini che hanno attraversato le due guerre mondiali. Ogni oggetto non è soltanto un reperto, ma una storia interrotta che viene riconsegnata al presente.

Nel tempo, grazie alle donazioni di famiglie e reduci provenienti da tutta Italia, il museo ha ampliato il proprio patrimonio, trasformandosi in una sorta di archivio diffuso della memoria alpina. Dal 2013 ospita anche una biblioteca dedicata alla cultura e alla storia degli Alpini, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento non solo locale, ma più ampio, quasi silenziosamente nazionale.

C’è qualcosa di semplice e, proprio per questo, difficile da ignorare nell’idea che qui la storia non venga semplicemente esposta, ma tramandata. Le nuove generazioni entrano e trovano un linguaggio diverso da quello dei manuali: quello degli oggetti, delle assenze, delle tracce lasciate da chi ha attraversato la guerra e ne è tornato cambiato.

A guidare il Gruppo Alpini di Carcare è Ottavio Fenoglio, figura inserita in una tradizione di volontariato e cura della memoria che, in contesti come questo, non ha bisogno di proclami. A parlare sono la continuità del lavoro, l’attenzione ai dettagli e la volontà costante di tenere insieme passato e presente.