"Non seguire le indicazioni di Google Maps": i cartelli per evitare ingorghi dei mezzi pesanti a Quiliano

"Non seguire le indicazioni di Google Maps". Recitano così i cartelli posizionati dalla polizia locale in diverse zone del comune di Quiliano, dal centro storico a Valleggia passando per le frazioni (via Tecci).

La curiosa decisione è arrivata in quanto molto spesso i mezzi pesanti che transitano su territorio quilianese sono stati "traditi" dall'utilizzo del servizio di Google che ti indica la strada più breve per raggiungere la propria destinazione.

Il tragitto a volte non risulta corretto portando così i camionisti a bloccare strade di difficile passaggio, soprattutto nelle frazioni, anche per le classiche vetture. Per evitare ingorghi e incidenti la polizia locale ha così puntato alla sensibilizzazione degli autisti.