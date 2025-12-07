 / Curiosità

Tovo S. Giacomo, festa a sorpresa per i 90 anni di "Mimmo du Re" (FOTO)

L'omaggio del paese per Giacomo Boragno, già vigile urbano e messo comunale ma anche organista e voce baritonale nel coro parrocchiale: giovedì scorso erano in tanti per lui dopo la Messa serale delle 18

Lo scorso giovedì sera grande festa a sorpresa a Tovo San Giacomo per i 90 anni di Giacomo Boragno, da tutti conosciuto come Mimmo e per i tovesi più anziani come "Mimmo du Re".

"Una vita passata al servizio della comunità, prima come vigile urbano e messo comunale (chi ha qualche anno ha ancora negli occhi il suo incedere in divisa sulla moto lungo le nostre strade) e poi come organista e voce baritonale nel coro parrocchiale di San Giacomo - spiega il sindaco Alessandro Oddo - È proprio dall’ambito della Parrocchia, dalla cantoria e dai portatori di statue - anche qui Mimmo è custode dei movimenti per come far scendere le statue dalle loro nicchie - che è nata l’idea di una festa a sorpresa, il giorno del suo compleanno, da fare nell’Oratorio dopo la Messa serale delle 18".

Mimmo, vero e proprio punto di riferimento per i tovesi, ha suonato in chiesa per tutti: ha accompagnato battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, ma anche funerali e varie feste canoniche. Non sorprende, quindi, che in molti abbiano aderito all’iniziativa organizzata completamente a sua insaputa.

"É stata davvero una bella festa riuscita, partecipata da tantissime persone, che ha emozionato non solo il festeggiato e sua moglie Anna, ma tutti coloro, parenti, amici e estimatori, che hanno presenziato e brindato insieme - ha concluso Oddo - Tanti auguri caro Mimmo, cuore saggio del nostro paese".

Roberto Vassallo

