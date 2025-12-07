Tovo S. Giacomo, festa a sorpresa per i 90 anni di "Mimmo du Re" (FOTO)

"Una vita passata al servizio della comunità, prima come vigile urbano e messo comunale (chi ha qualche anno ha ancora negli occhi il suo incedere in divisa sulla moto lungo le nostre strade) e poi come organista e voce baritonale nel coro parrocchiale di San Giacomo - spiega il sindaco Alessandro Oddo - È proprio dall’ambito della Parrocchia, dalla cantoria e dai portatori di statue - anche qui Mimmo è custode dei movimenti per come far scendere le statue dalle loro nicchie - che è nata l’idea di una festa a sorpresa, il giorno del suo compleanno, da fare nell’Oratorio dopo la Messa serale delle 18".

Mimmo, vero e proprio punto di riferimento per i tovesi, ha suonato in chiesa per tutti: ha accompagnato battesimi, comunioni, cresime, matrimoni, ma anche funerali e varie feste canoniche. Non sorprende, quindi, che in molti abbiano aderito all’iniziativa organizzata completamente a sua insaputa.