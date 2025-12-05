Tradizione, comunità e volontariato in movimento: Protezione Civile di Finale e scuola "Rodari" lanciano il "presepe itinerante"

Unisce la creatività, lo spirito natalizio e la partecipazione civica la nuova iniziativa lanciata dall’A.I.B. Protezione Civile di Finale Ligure, in collaborazione con le insegnanti e gli alunni della scuola primaria “G. Rodari” di Finalpia, con un progetto legato alle festività natalizie e alla loro tradizione.

Una tradizione che si mette in movimento e, all’insegna del senso di comunità e volontariato sempre molto intensi nel comune rivierasco, e fa nascere il “Presepe itinerante”.

L’installazione, realizzata dai bambini con il supporto dei volontari ed allestita su un rimorchio appositamente attrezzato, sarà esposta nelle principali piazze finalesi per anticipare il Natale. Il “tour” inizierà domenica 7 dicembre in Piazza Abbazia a Finalpia, dalle 10 alle 12, per proseguire poi nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre, ndr) dalle 10 alle 18 in Piazza Vittorio Emanuele II a Marina; infine, domenica 21 dicembre, dalle 15 alle 18, il presepe sarà visibile in Piazza Garibaldi a Finalborgo. Date alle quali se ne aggiungeranno progressivamente altre, per portare lo spirito natalizio in tutta la città.

"L’iniziativa - spiegano dalla Protezione Civile finalese - nasce con l’obiettivo di valorizzare il lavoro educativo delle scuole, promuovere il volontariato locale e offrire alla cittadinanza un’occasione di incontro e riflessione nel periodo natalizio".