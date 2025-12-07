Da Giustenice a Palazzo Vecchio di Firenze: Barbara Pirotto conquista il “Fiorino d’Argento” con “La spirale del tempo”

Ieri (6 dicembre), nella splendida cornice di Palazzo Vecchio a Firenze, Barbara Pirotto, artista di Giustenice e docente del Liceo Giordano Bruno di Albenga, è stata insignita del prestigioso premio del "Fiorino d'argento" per la categoria delle arti visive con l'opera grafica di incisione dal titolo "La spirale del tempo".

“Complimenti alla nostra concittadina e consigliere comunale Barbara Pirotto, per lo splendido risultato ottenuto”, commenta sui social il sindaco di Giustenice Mauro Boetto.

L’opera rappresenta "una chiocciola in cammino, il cui guscio si sviluppa armoniosamente lungo la spirale della sezione aurea. L'immagine unisce rigore geometrico e sensibilità organica, evocando una riflessione sul rapporto tra tempo, crescita e natura. La chiocciola avanza lenta, ma decisa: simbolo universale di pazienza, resilienza e ritmo interiore, ricorrente in molte culture come archetipo della vita ciclica e del ritorno alla terra. Il suo percorso spiraliforme non è casuale: è iscritto nella spirale aurea, forma geometrica che visualizza la successione di Fibonacci. Questa spirale, definita ‘logaritmica’, è una costante nei sistemi viventi: dalle conchiglie dei molluschi ai capolini dei girasoli, dai rami degli alberi alla disposizione dei semi. Tali strutture non sono casuali: rappresentano un'ottimizzazione evolutiva, una strategia naturale per distribuire massa, luce e nutrimento nel modo più efficiente. Ma la spirale non è solo un elemento matematico: è metafora dell'evoluzione. Come l'essere umano, la chiocciola si muove in un ciclo continuo, tra ritorni e slanci, trasformazioni e permanenze. In un'epoca dominata dalla velocità e dalla disconnessione dai ritmi naturali, la chiocciola diventa simbolo di equilibrio: un invito a riconoscere la bellezza della lentezza, della coerenza interiore e del dialogo armonico con l'universo".

“La Spirale del Tempo” è realizzata con la tecnica dell’incisione ad acquaforte e cera molle di 16,5 x 24,5 cm.