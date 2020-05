Casa di riposo Cengio, il sindaco Dotta: "Situazione in via di normalizzazione. Ospiti tutti negativi al tampone"

"Ad oggi la situazione sanitaria sul territorio del nostro comune risulta essere relativamente tranquilla". Cosi commenta in una nota il sindaco di Cengio Francesco Dotta in merito all'emergenza sanitaria legata al Covid-19.

Nel dettaglio: tre persone positive al Coronavirus, in isolamento sanitario obbligatorio, in buone condizioni di salute; due in isolamento fiduciario volontario per caso sospetto; quattro in isolamento fiduciario volontario, senza sintomi, per contatto con soggetto positivo; due in isolamento fiduciario volontario in quanto rientrate da paesi esteri, senza sintomi.

Situazione orientata verso una normalizzazione anche per la Residenza Protetta “E. Bagnasco” (Casa Scapoli): "Sono stati effettuati i tamponi agli ospiti, tutti con esito negativo. Per la maggioranza è già stato fatto il doppio tampone, quindi con esito definitivo" spiega il primo cittadino.

"Come a tutti ben noto, da lunedì 18 maggio vi è stato un allentamento delle restrizioni, accolto con grande soddisfazione da tutti noi - conclude Dotta - Constatato che la maggioranza dei cengesi, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal Governo, si è comportata con grande senso civico, mi permetto di invitare la cittadinanza a non allentare le misure di sicurezza e di prevenzione adottate, al fine di non vanificare i buoni risultati sino ad ora ottenuti".