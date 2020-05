Software analisi di bilancio: come scegliere quello giusto per te

Come ben sanno tutti gli imprenditori, i professionisti della contabilità e i consulenti che devono occuparsi di tali attività, la realizzazione di un bilancio d’esercizio, di un conto di periodo e di altri documenti rendicontativi o previsionali, costituiscono delle operazioni lunghe, complesse e ricche di margini di errore.

Ebbene, il rischio che l’elaborazione di un bilancio si tramuti in un vero e proprio incubo è evidentemente azzerato nel caso in cui il professionista lavori con il miglior software per analisi di bilancio , che possa permettere non solamente di poter realizzare un bilancio in pochi minuti, in modo facile e intuitivo, ma anche di monitorare le prestazioni di business proprie e dei propri clienti in tempo reale con i migliori indicatori, e farlo in qualsiasi momento e da qualsiasi dispositivo.

Insomma, il software per l’analisi di bilancio può essere un vero e proprio punto di forza decisivo nella gestione di una migliore contabilità di periodo. E, in tal senso, la scelta di un buon software per l’analisi di bilancio non può che costituire un investimento chiave per il business del professionista e dell’azienda che ha l’abitudine di elaborare internamente il bilancio annuale, infrannuale, simulato o straordinario, con produzione automatica di tutta la documentazione.

Quali sono le caratteristiche di un buon software di analisi di bilancio

Chiarita l’importanza di un software di analisi di bilancio, non possiamo certamente ignorare la necessità di individuare quelle che, a nostro giudizio, sono le più importanti caratteristiche che un programma di realizzazione, elaborazione e interpretazione del bilancio dovrebbe avere.

In primo luogo, riteniamo che un software di analisi di bilancio debba semplificare la vita al professionista della contabilità in tutte le attività più faticose e dispendiose. Di qui, evidentemente, la possibilità di procedere con un’automatica importazione dei dati, all’interno di un sistema integrato di gestione di ogni comunicazione, che possa garantire efficacia, tempestività e tracciabilità di ogni attività per la realizzazione del fascicolo di bilancio.

A proposito di semplificazione, è altresì evidente che un buon programma di elaborazione e di analisi di bilancio non possa certamente fare a meno della possibilità di avvalersi dei processi di redazione delle note integrative e degli altri documenti di bilancio, con una guida automatica in base ai valori di bilancio e allo schema che sarà selezionato, in virtù dell’uso di modelli e di formulari che sono preimpostati, ma che il professionista potrà pur sempre personalizzare, per adattare gli schemi alle proprie preferenze.

Infine, riteniamo che il programma di contabilità e di analisi di bilancio debba altresì disporre di apposite funzionalità integrate, attraverso cui calcolare gli indici di bilancio in modo automatico, effettuare raffronti sulla clientela, sulla base – ad esempio – della redditività e della solvibilità, e, ancora, realizzare delle previsioni mediante variazione dei dati di bilancio, potendo così effettuare stress test e stime su diversi contesti futuri, in maniera semplice, rapida e straordinariamente intuitiva.

Insomma, un vero e proprio partner insostituibile nel proprio ufficio: perché farne a meno?