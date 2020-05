Jet privato: quanto è veloce e comodo?

Vero e proprio protagonista di numerose pellicole hollywoodiane di azione, il jet privato è entrato nell’immaginario comune come il velivolo da ricchi per eccellenza. Ambienti interni di lusso e comfort senza precedenti lo hanno reso celebre come il mezzo di trasporto esclusivo di chiunque possieda milioni e milioni di euro.

Ma l’immagine cinematografica dei jet privati corrisponde al vero? I moderni velivoli sono come la gente li vede nei film o vi sono state evoluzioni di cui siamo all’oscuro?

Quanto è veloce, comodo e sicuro un jet privato ?

Jet privato nei film: i modelli

Passiamo in rassegna alcuni dei jet privati più iconici che hanno fatto storia all’interno dei film: si tratta di modelli recenti?

American Hustle , un film indimenticabile. Non meno indimenticabile della scena del decollo del Falcon 50 della Dassault , un gioiellino dei cieli. Una curiosità di quella scena, girata nel 1978, riguarda il fatto che il Falcon 50 all’epoca non era ancora stato ufficialmente immesso sul mercato: si trattò a tutti gli effetti di un'anteprima (il Falcon 50 ottenne la certificazione FAA solo nel 1979);

Pretty Woman , una scena memorabile, quella in cui Richard Gere porta via Julia Roberts su un Gulfstream IV . Una scelta azzeccatissima visto il profilo estremamente seducente del velivolo, tra i più popolari dell’epoca;

Quantum of Solace , del resto, poteva mancare un classico degli 007’s? Nel film Daniel Craig viaggia su un Bombardier Challenger 604 , un jet privato dal profilo tozzo ed incredibilmente aggressivo, un vero sparviere dei cieli;

Ocean’s Thirteen , che ovviamente non poteva mancare. Tra tutti i film della serie, infatti, questo è quello che regala uno delle migliori immagini su un capolavoro di ingegneria aerospaziale , il Gulfstream G200 , tra i primi velivoli di nuova generazione;

Vi sono, dunque, jet privati che hanno debuttato in contemporanea ai film, ma anche pellicole che si sono affidati a modelli rappresentativi della categoria.

Jet privato oggi: i modelli super

Tuttavia vi è una categoria di jet privati inarrivabili anche per i budget dei più grandi colossal: si tratta dei cosiddetti palazzi volanti, jet privati ultra-moderni capaci di arredare al proprio interno l’equivalente di un appartamento super lussuoso.

Questi modelli permettono a magnati, sceicchi e superstar di portarsi dietro, nei loro viaggi, non solo valigie, accessori e parenti ma praticamente tutto il loro stile di vita, casa compresa:

Airbus ACJ319 , il jet che attualmente può vantare la cabina più alta e spaziosa mai costruita. Non lasciatevi ingannare, tuttavia: i passeggeri che può ospitare sono appena 8. Il motivo?

Il jet si compone di camera da letto, salotto e un’intera sala da pranzo, da dedicare ai momenti conviviali o alle conferenze;

Gulfstream G650 , un jet che preferisce alla comodità il brivido della velocità. Si tratta del velivolo privato più veloce al mondo, con un record di 1133 km/h. Un proiettile capace di sfidare la velocità del suono e di viaggiare per oltre 12.000 km senza la necessità di rifornirsi di carburante. Ovviamente il tutto garantendo interni comodi e lussuosi ;

Embraer Lineage 1000 E , con una cabina di oltre 280 m 3 , il jet può ospitare fino a 5 spaziosi ambienti, dotati di ogni comfort. Letti matrimoniali, saletta conferenze e, ovviamente, bagno con cabina doccia che, all’occorrenza, può essere sostituita da una comodissima vasca;

Boeing 747-8 VIP , un aereo da record. Al suo interno dispone di spazio calpestabile di oltre 445 metri quadri, risultando essere il secondo aereo più lungo al mondo e il primo jet privato più grande mai costruito.

Anche il prezzo, ovviamente, è da urlo: escludendo gli interni ricercati, il solo velivolo costa 367 milioni di dollari, più del fatturato annuale di una media azienda;

Jet privato: il solo limite è l’immaginazione

Se la categoria super non bastasse, i progetti che sono attualmente in lavorazione e non esistono che su brevetti in attesa delle tecnologie necessarie ad essere tradotti in realtà, non possono che lasciare a bocca aperta.

Si tratta di modelli che potrebbero completamente rivoluzionare l’idea di trasporto privato e civile ad alta quota. Ecco alcuni esempi che mostrano come non vi sia limite all’inventiva quando si tratta di volare e di volare bene:

Hyperjet della Airbus

Presentato all’ufficio statunitense dei brevetti, l’Hyperjet dell’Airbus presenta un’insolita forma che ricorda quella di un proiettile. Il motivo per questa similitudine è presto detto: l’Hyperjet dovrebbe raggiungere una velocità 4,5 volte superiore a quella del suono, riuscendo a percorrere la tratta Londra-New York in poco più di un’ora!

Skreemr della Bombardier

Se l’Hyerjet punta alla velocità, il progetto della canadese Bombardier per lo Skreemr è a dir poco futuristico. Il velivolo, con una capienza di 75 posti, infatti, dovrebbe facilmente superare oltre 12.000 km all’ora (10 volte la velocità del suono). Questo lo porterebbe a traversare l’Atlantico in meno di 30 minuti!

Spike S-512

Decisamente meno veloce ma più lussuoso il modello in progettazione della Spike Aerospace, con sede a Boston. Il velivolo, infatti, garantirebbe una velocità di crociera di “solo” 2.200 km/h. Senza finestrini e interamente tappezzato di schermi HD curvi all’interno, permetterebbe proiezione di film o immagini riprese dalle telecamere esterne permettendo nuove e affascinanti emozioni ai passeggeri.