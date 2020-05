Come funzionano i Bitcoin: guadagna Bitcoin con il trading

L'andamento del prezzo dei bitcoin, infatti, è condizionato da una serie di elementi esterni a partire dai cosiddetti motori di mercato. Sebbene distante da una politica monetaria in senso stretto, è ovvio che alcuni fattori influenzino la tendenza dei bitcoin.

Il metodo che abbiamo descritto per fare soldi con i bitcoin è quello che deriva da un approccio speculativo. Oltre a questo percorso operativo, ce ne sono altri che rientrano maggiormente nella prospettiva di un sostenitore di bitcoin.

Come funzionano i Bitcoin: guadagna Bitcoin tramite mining

Il mining è un modo in cui i bitcoin sono cresciuti di valore in modo tradizionale. Per coloro che sono interessati a questa criptovaluta, guadagnare bitcoin tentando di imitare può diventare una vera professione. Ma come si fa a estrarre bitcoin? Per rispondere a questa domanda è necessario passare da un linguaggio puramente finanziario a un linguaggio più tecnologico. Puoi comprare e vendere bitcoin con il Bitcoin Banker .

Per estrarre bitcoin devi trovare la giusta potenza di fuoco per aprire la cassaforte in cui è contenuto il segreto dietro la valuta virtuale. Tecnicamente si tratta di attaccare con la tecnica del brute force una batteria di dati protetta da crittografia basata sull'algoritmo SHA-256. L'operazione è, in teoria, facile e alla portata di tutti. In realtà, il mining di bitcoin non è per tutti e non è nemmeno facile. In effetti, è necessaria una potenza di fuoco così elevata che i computer tradizionali spesso non possono garantire. Laddove i computer sono in grado di garantire questa potenza, ciò potrebbe portare a un costo energetico molto elevato.

Pertanto, guadagnare bitcoin minando può significare distruggere il computer (e quindi fallire) o consumare così tanta energia da annullare il guadagno di bitcoin. È per questo motivo che molti preferiscono guadagnare bitcoin senza fare mining.

Presta molta attenzione a tutti quegli annunci che promettono metodi per guadagnare bitcoin rapidamente e senza compromessi. Se sai come funzionano i bitcoin, saprai sicuramente che potrebbero essere truffe. Inoltre, molto spesso tutto ciò dovrebbe avvenire gratuitamente. Mettiamo in chiaro che non esiste un modo unico per guadagnare bitcoin gratuitamente, ma ci sono molti piccoli trucchetti e trucchi invece.

Esistono almeno quattro modi per guadagnare bitcoin senza mining:

Pay Per Action (PPA): il cliente viene pagato in bitcoin per eseguire un'azione in grado di presentare le caratteristiche più disparate. È infatti possibile guadagnare bitcoin gratuitamente registrandosi o scaricando

Pay per Play (PPP): il cliente viene pagato in bitcoin per giocare online.

Paid To Click (PTC): il cliente viene pagato in bitcoin per visualizzare banner pubblicitari.

Faucet (o rubinetti): il cliente viene pagato in millesimi di BTC per trovare la soluzione a un captcha semplice.

Non ci vuole la sfera di cristallo per capire che questi modi per guadagnare bitcoin senza mining sono decisamente improvvisati e non sicuri. Per questo motivo, se l'obiettivo è partecipare al sistema bitcoin, allora è meglio seguire i canali ufficiali.







Pagare e ricevere bitcoin può senza dubbio essere un vantaggio. In realtà, non ci sono solo i privati ma anche molte aziende che operano attraverso questa valuta virtuale. Di solito, i pagamenti in bitcoin sono scelti da società che sono principalmente attive online. Tuttavia, il fenomeno si sta espandendo, si dovrebbe sempre considerare che coloro che sperimentano pagamenti con bitcoin rappresentano una quota di minoranza del totale.

Il successo del bitcoin deve essere analizzato soprattutto dal punto di vista degli investimenti. In altre parole, molti comprano e vendono bitcoin nella speranza di realizzare un profitto. Questa categoria di discorsi sul denaro senza autorità centrale e sulla valuta alternativa è di scarso interesse.

Come investire in bitcoin

Come tutti i tipi di investimenti, il bitcoin non esula dalla regola secondo cui non vi sono investimenti a rischio zero. Se scegli di giocare con i bitcoin, quindi, devi tener conto della possibilità di perdere tutto il tuo capitale. Supponiamo che tu sia consapevole di questo rischio che decidi di giocare comunque con la criptovaluta. La prima domanda che si è posta è come investire in bitcoin. Di solito, nel caso di azioni o titoli di stato, la risposta a questa domanda è banale e ovvia.