Ammodernato e potenziato, a Finale operativo il "nuovo" casello dell'autostrada

Una corsia in più, che porta complessivamente il numero dei varchi a cinque con l'obbiettivo di smaltire più rapidamente le code particolarmente in uscita, e un nuovo edificio di esazione costruito nel segno di una ricercata maggior sostenibilità energetica.

Dopo l'apertura negli scorsi mesi del nuovo parcheggio d'interscambio con 40 posti auto e 5 moto, cambia definitivamente volto lo svincolo finalese dell'autostrada A10: da oggi, venerdì 12 luglio, il rinnovato casello sulla A10 entra così nella sua piena funzionalità dopo la conclusione dei lavori eseguiti dal gestore Concessioni del Tirreno (CdT).

Le opere, avviate nel 2021 dopo un percorso ultradecennale che aveva visto nel 2019 il rilascio da parte di Regione Liguria dell’autorizzazione paesaggistica necessaria all’approvazione del progetto definitivo (dopo la scadenza, a causa dell'assenza di un cantiere, dell'ok arrivato dall'allora Giunta Burlando nel 2014), restituiscono alla cittadina rivierasca un casello ammodernato e potenziato.

L’intervento, che il concessionario rimarca come inserito “tra quelli volti al miglioramento del servizio offerto all’utenza”, è stato avviato da Autostrada dei Fiori e completato da Concessioni del Tirreno sempre mantenendo in funzione il casello per tutta la durata del cantiere.

Gli oltre 5 milioni investiti dal concessionario hanno portato, come detto, principalmente all’aggiunta di una pista in uscita, attiva in modalità definitiva a partire da oggi, compatibile con tutte le forme di pagamento (telepedaggio, carte e contanti) e accessibile dai veicoli di dimensioni eccezionali che faciliterà il raggiungimento della località turistica, oltre alla realizzazione del nuovo edificio di esazione, distribuito su due livelli e dotato di pompe di calore alimentate a energia elettrica per la climatizzazione. “Nella realizzazione dell’edificio sono stati scelti materiali e forme architettoniche che hanno consentito di integrare le nuove opere nel contesto ambientale. Inoltre, sono stati realizzati nuovi servizi igienici disponibili per tutti gli utenti” spiegano da CdT.

Oltre a questi lavori più visibili, altrettanto significative sono state l’ampliamento della pensilina di copertura delle piste di esazione e l’efficientamento energetico dell’illuminazione delle rampe di svincolo attraverso l’utilizzo di corpi illuminanti con tecnologia led di ultima generazione.

Nel quadro economico complessivo dell'opera, oltre al parcheggio d'interscambio, anche l’adeguamento idraulico del Rio Briscelle, che sottopassa la strada di collegamento alla viabilità ordinaria, finalizzato a una gestione adeguata degli afflussi idrici anche durante precipitazioni meteorologiche di particolare intensità.