Riapertura dei PPI di Albenga e Cairo, Olivieri: "Conseguenza di un lavoro in sinergia"

E' un presidente della Provincia Pierangelo Olivieri soddisfatto quello che commenta la notizia annunciata durante la conferenza stampa presso la Sala Trasparenza della Regione la vicepresidente con delega alla Sanità, Sonia Viale, della riapertura dei punti di primo soccorso degli ospedali di Albenga e Cairo Montenotte.

"La notizia della riapertura entro la fine di giugno dei punti di primo soccorso degli ospedali di Albenga e Cairo - si legge in una nota diramata in serata -, che apprendiamo in queste ore da comunicato della Regione, rappresenta una grande vittoria per il nostro territorio Provinciale, una risposta concreta per le Nostre Comunità, conseguenza di un lavoro di sinergia che parte dall'attenzione alle richieste dei Sindaci e che spazza via in maniera positiva strumentalizzazioni e fomentazioni di timori e paure, messaggi che erano a dir poco inopportuni per le Nostre genti, ancora di più in un momento delicato come quello che stiamo tutti vivendo".