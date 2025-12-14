Celle, clonato l'account Instagram del sindaco Beltrame: "Ho già provveduto a segnalarlo e denuncerò alle autorità"

Il Sindaco di Celle Marco Beltrame sotto attacco degli hacker.

Nei giorni scorsi infatti è stato un creato un profilo fake su Instagram a suo nome. Nell'account social non ci sono ancora post pubblicati però riporta la stessa foto del profilo ufficiale del Sindaco con la scritta "Pagina ufficiale del Sindaco di Celle Ligure".

"Account clonato. State ricevendo richieste da un account col mio stesso nome e mia foto, ma nessun post - ha detto il primo cittadino cellese - Non sono io, vi chiedo in caso di segnalarlo o ignorarlo, ho già provveduto a segnalarlo e domani denuncerò alle autorità".

Il profilo dopo alcune ore è stato rimosso da Meta.

Nel maggio del 2022 durante la campagna elettorale erano comparsi numerosi profili fake del sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini che aveva fatto scattare una denuncia alla Polizia Postale e ai carabinieri.