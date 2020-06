Chirivi': "I ringraziamenti di Fratelli d'Italia ai carabinieri nel centenario della prima medaglia d'oro al valor militare"

"Oggi è il 5 giugno, Giornata Nazionale dell'Arma dei carabinieri, elevata nel 2000 al rango di forza armata autonoma, e in questa ricorrenza voglio ringraziare tutti i membri della benemerita a nome di Fratelli d'Italia per il lavoro che svolgono ogni giorno, con disciplina e senso del dovere per garantire la sicurezza e la libertà dei cittadini, in Patria e all'estero, mettendo a rischio la loro vita e la loro incolumità fisica, peraltro sottopagati rispetto ai pericoli che quotidianamente corrono, nelle nostre città e negli scenari internazionali dove operano con professionalità nelle operazioni di peace keeping. Il nostro partito sarà sempre al loro fianco nella difesa della Patria e per la salvaguardia delle libere istituzioni e delle libertà costituzionali garantite dalla Repubblica" commenta in una nota l'avvocato Alessandro Chirivì, Segretario del Circolo di Fratelli d'Italia di Albenga.

"Ho avuto la fortuna di avere carabinieri in famiglia ed il privilegio di far parte delle Forze Armate svolgendo il servizio militare di leva come Ufficiale di Complemento, in questa fase di perdita di forza dei valori della nostra società credo che le forze armate e le forze dell'ordine rappresentino ancora un baluardo contro la perdita dell'identità della nostra nazione ed un esempio possibile per le giovani generazioni alle quali, forse, l'abolizione del servizio militare di leva ha più nuociuto che giovato" conclude Chirivì.