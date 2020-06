Savona, dopo corso Tardy e Benech e via Vittorio Veneto, restaurati i giardini di San Michele (FOTO e VIDEO)

Dopo Corso Tardy e Benech e via Vittorio Veneto, arriva il terzo importante intervento sul verde di Savona con il restauro botanico dei giardini di San Michele alle Fornaci.

"Un intervento effettuato per sopperire ai danni che sono stati fatti dal punteruolo rosso tramite una piantumazione di nuove palme sia in questa zona che in corso Vittorio Veneto. Il prossimo partirà il prossimo anno e sarà il primo dei 14 parchi urbani, finanziato dal fondo strategico regionale, che riqualificheremo completamente non solo nel verde e saranno i giardini del Prolungamento" spiega il sindaco Caprioglio.

"Si tratta di una zona molto frequentata, fronte mare ed è veramente la parte migliore di Savona, l'immagine più importante del nostro comune, si è raggiunto un grande risultato" ha proseguito l'assessore al verde pubblico Pietro Santi che ha specificato che sono stati investiti circa 25mila euro.