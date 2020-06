Cairo, via alla verifica dei sostegni dell'illuminazione pubblica

E' partita nella giornata di ieri, lunedì 8 giugno, la campagna di verifica meccanica dei sostegni dell'illuminazione pubblica. L'intervento nelle prossime settimane interesserà tutto il territorio comunale di Cairo Montenotte.

Questa settimana verranno interessate le seguenti vie:

- martedì 9 località Carpeneto - Strada Val Lana - Loc. Bricchetto

- mercoledì 10 località Colombera - località Chiappella - Strada Moncastello;

- giovedì 11 via XXV Aprile - via dei Mille - via della Costituzione;

- venerdì 12 via Sanguinetti - via Santa Caterina.