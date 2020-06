Tornare a viaggiare in USA: in sicurezza, dove e come

Gli Stati Uniti sono il Paese più visitato, ricco di metropoli e panorami naturali fra i più belli al mondo. Per chi ama viaggiare è una meta che assolutamente va visitata e gli itinerari sono molteplici, per tutti i gusti e per un'esperienza né noiosa né monotona.

Coronavirus e viaggi negli USA

All'inizio di marzo 2020, il Presidente Trump ha sospeso i voli provenienti dall'Europa verso gli Stati Uniti a causa della pandemia. Questa decisione si è resa necessaria, anche se il settore turistico ne ha risentito molto. Gli spostamenti fra i vari stati, tranne poche eccezioni, devono essere motivati da urgenze o lavoro, questa è la regola fino a giugno. La situazione, infatti, è ancora molto delicata e non va trascurata: anche se presto sarà possibile tornare a viaggiare, occorre rispettare alcune regole per il rispetto della propria salute e di quella degli altri: Distanziamento sociale, utilizzo di mascherine, guanti, e disinfezione delle mani. Queste regole vanno rispettate sia per i viaggi on the road, che sono i preferiti dai turisti, sia per quanto riguarda le compagnie aeree, che ovviamente garantiranno ambienti sanificati, rispettando le norme igieniche fondamentali per evitare contagi.

Migliori itinerari americani per viaggi on the road

Viaggiare è una delle più grandi forme di espressione della propria libertà, e i più avventurosi che non vogliono sottostare alle limitazioni che comporta un viaggio con i mezzi, spesso scelgono il viaggio on the road, per poter cambiare programma in qualunque momento. Per questo tipo di viaggio è fondamentale un'automobile (propria o a noleggio), la patente internazionale (nei paesi in cui serve) e una meta da raggiungere. Ecco alcuni fra i migliori itinerari fra cui poter scegliere:

La Route 66 , simbolo del sogno americano per chi viaggia on the road, è oggi un vero e proprio monumento nazionale che collegava la città di Santa Monica a quella di Chicago. La strada è lunga 3755 km, attraversa 8 stati ed è famosa per il suo paesaggio ricco di praterie e deserti;

Il tour della musica , detto così perché durante il tragitto è impossibile non soffermarsi fra le varie manifestazioni all'insegna della musica jazz e country. Chi sceglie questo viaggio che si snoda fra New York e San Francisco, visiterà i luoghi dove una volta c'erano le piantagioni di cotone e gli schiavi;

Oltre ai viaggi coast to coast, anche gli itinerari costieri hanno il loro fascino, come la famosa West Coast che corre da San Diego a Seattle, passando per le suggestive zone di Los Angeles, Hollywood, Malibù, Santa Barbara, Big Sur, San Francisco e la sua splendida baia. Oppure, la si può percorrere passando dalla spiaggia delle pietre semoventi nella Death Valley fino al particolare Mono Lake, ammirando, infine, il colorato Fly Geyser;

La East Coast ricca di paesaggi naturali e un meraviglioso litorale frastagliato: caratteristico l'itinerario che eva da New York al Maine in cui si possono ammirare praterie, baie e tantissimi fari.

Consigli per viaggiare negli Usa



Gli Stati Uniti sono uno dei paesi più affascinanti grazie alla varietà del paesaggio e alla moltitudine di bellissime metropoli cosparse nel vasto territorio. Per chi decide di intraprendere questa avventura ecco alcuni consigli:

si può viaggiare in qualsiasi periodo dell'anno , ma esso va scelto attentamente in base alla meta perché il territorio è talmente esteso che ad ogni stagione si può abbinare un determinato itinerario: se si viaggia in estate o durante festività bisogna prenotare i posti letti con largo anticipo; se si sceglie un periodo invernale sono sconsigliate zone montane perché potrebbero essere chiuse a causa della troppa neve;

procurarsi prima di partire l' ESTA online , il visto necessario anche solo per transitare in territorio americano. Ottenerlo è un'operazione molto semplice ed è valido per 2 anni. Occorre averlo sempre con sé durante il viaggio;

in base al paese dove ci si vuole recare, occorre informarsi sulla patente internazionale : infatti, non in tutti è obbligatoria ma basta quella italiana; mentre per il rifornimento del mezzo è sufficiente una carta di credito o denaro contante, esattamente come in Italia;

bisogna poi farsi una cultura generale per quanto riguarda il codice della strada americano : anche se è molto simile a quello italiano, ci sono delle differenze e gli americani sono molto più fiscali con leggi e divieti;

bisogna tener conto che negli USA, quando si fa un acquisto, al pagamento verrà chiesto un prezzo leggermente più alto rispetto al cartellino, secondo la Sales Tax, cioè una tassa extra sugli acquisti, simile all'IVA. Inoltre, occorre ricordarsi la mancia ai camerieri, perché il sistema dei salari negli Stati Uniti prevede che parte dello stipendio di lavoratori come camerieri e baristi dipenda proprio dalle mance della clientela.

In conclusione, si può affermare che un viaggio negli USA è una delle esperienze più complete e belle da fare nella vita grazie a un territorio ricco di città e culture, ma soprattutto paesaggi dagli scenari mozzafiato. L'importante, non solo nel periodo della pandemia ma sempre, è muoversi sempre in sicurezza, avendo ben chiari l'itinerario da seguire e le regole dei paesi che si vanno a visitare.