Pallanuoto: La Rari Nantes Savona saluta il centroboa Ettore Novara

La Rari Nantes Savona saluta il centroboa Ettore Novara che lascia Savona. La società biancorossa ringrazia Ettore per l’impegno mostrato durante tutta la sua permanenza in biancorosso e gli augura nuovi ulteriori successi per il suo futuro pallanotistico.

Dichiara Ettore Novara: “Ringrazio tutto il mondo della Rari per gli anni che ho trascorso a Savona e per l'importante percorso di crescita che ho fatto in questa società. Spero che un giorno potremo di nuovo incontrarci”.

Afferma l’allenatore e direttore tecnico, Alberto Angelini: “Ringrazio Ettore per l'impegno e la dedizione sempre dimostrate durante tutta la sua carriera pallanuotistica in Rari. Nell'augurargli un grosso in bocca al lupo per il suo futuro, spero anche che un giorno le nostre strade possano incontrarsi nuovamente”.