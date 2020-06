Albenga, il comitato Civico Zona di Levante e San Giorgio si oppone allo spostamento dei bambini dalle scuole Carenda a Campochiesa

"Vogliamo dire la nostra: la scuola di Carenda, al netto dei numeri snocciolati, con 73 bambini frequentanti e 12 iscritti, alla Prima Classe, dirottati per volontà dirigenziale presso la vicina scuola di Campochiesa, con questa politica assolutamente priva di logicità e che vuole spostare i bambini nel più nuovo plesso di Campochiesa, rischia di far perdere al territorio un punto fisso e attorno alla quale si è cementata anche la comunità di San Giorgio - prosegue Moreno - La scuola elementare di Carenda, già dagli anni 90 difesa e tutelata come bene primario di questa zona, nel corso degli ultimi 25 anni è servita a far crescere e ad allevare in un ambiente sereno e ideale i bambini della zona di Carenda, Rollo, San Giorgio, Antognano e Viale Che Guevara. Anche le maestre che si sono succedute nel corso degli anni hanno sposato il progetto educativo e scolastico, arrivando negli ultimi anni anche a lavorare in condizioni difficili e per molte ore in straordinario non pagato pur di far continuare la scuola sui giusti binari".