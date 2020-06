Albenga, la biblioteca civica riapre anche alle sale studio

Da domani giovedì 25 giugno, la biblioteca di Albenga riaprirà anche alle sale studio. L'orario per il prestito libri sarà, come in periodo pre-Covid, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 14.00 mentre per l'accesso alle sale studio gli orari saranno: dalle 9.00 alle 13.00; dalle 14.00 alle 18.00 l'ora di pausa sarà utilizzata per l'aerazione dei locali.

Gli studenti ammessi contemporaneamente saranno nel numero massimo di 15. Uno per ogni tavolo. Ogni studente deve lasciare la postazione di studio al termine del turno e non è possibile effettuare prenotazioni.

Qualora le postazioni fossero tutte occupate, l'utente può segnalare il proprio numero di telefono e l'impiegato lo contatterà nel momento in cui si libererà una postazione.

I tavoli saranno disinfettati a ogni cambio di utente. Nessun utente (prestito o studio) potrà accedere agli scaffali per la scelta dei libri che saranno consegnati ai richiedenti esclusivamente dal personale addetto. Tutti i libri consultati saranno sottoposti a "quarantena". Naturalmente il tutto sarà svolto nel rispetto del Protocollo di sicurezza aziendale anticontagio Covid-19 che allego alla presente.

“Voglio ringraziare gli uffici per la disponibilità dimostrata in questo periodo di emergenza sanitaria e per questa ripartenza - commenta Martina Isoleri consigliere, delegato alla biblioteca - Chiedo a tutti gli utenti di avere un po’ di pazienza specie in questa fase di rodaggio. Ci stiamo attrezzando al meglio per dare una risposta concreta a tutti".

“Voglio sottolineare inoltre che in questi mesi di lockdown non ci siamo fermati, ma abbiamo dato vita a iniziative on-line e creato la pagina Facebook della Biblioteca “Biblioteca Civica "Simonetta Comanedi" del comune di Albenga - conclude - Stiamo inoltre lavorando per preparare un ciclo di presentazioni di libri e autori locali. A tal proposito invito tutti gli autori che fossero interessati a partecipare a contattarmi o a scrivere un messaggio sulla pagina Facebook della biblioteca”.