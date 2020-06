Voli aerei, stop dell’Enac per i bagagli a mano riposti nelle cappellerie

A partire da quest’oggi, su tutti gli aerei impiegati per voli nazionali o internazionali in partenza o in arrivo in aeroporti italiani sarà consentito portare con sé solo bagagli di piccole dimensioni, che non potranno venire riposti nelle cappelliere “per ragioni sanitarie”.

Lo stabilisce una nota che l’Enac (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) ha inviato a tutte le compagnie aeree operanti nel nostro Paese, specificando che la misura, che richiama l’obbligo di distanziamento indicato nel DPCM dell’11 giugno scorso, è finalizzata ad evitare assembramenti di passeggeri nel momento in cui devono posizionare i propri bagagli nelle cappelliere che sovrastano i sedili.

Pertanto, finché rimarrà in vigore tale disposizione, l’unico tipo di bagaglio che si potrà portare con sé a bordo degli aerei saranno borse o trolley di dimensioni tali da poter venir riposti negli appositi spazi sotto il sedile di fronte al posto assegnato.