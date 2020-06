Casanova Lerrone "sforna" tre studenti da 100 su 100 alla maturità

Succede in un paesino dell’entroterra dell’Albenganese, Casanova Lerrone che con i suoi 740 abitanti è uno dei molti paesi Italiani meno densamente popolati, ma non per questo indietro con la tecnologia oppure gli studi. Ne sono ad esempio i tre ragazzi maturandi del giugno 2020 che sono stati promossi alle superiori con 100/100, un vanto per le famiglie e per la popolazione tutta. In ordine alfabetico Christian Beneccio, Ludovico Capiaghi e Vittoria Valente.

Il Sindaco Marino Beneccio commenta così a caldo: "Sono orgoglioso come padre e come primo cittadino dei ragazzi che hanno da sempre dimostrato ottime attitudini allo studio, orgoglioso di avere una ottima scuola dell’Infanzia e Primaria, dove i nostri pargoli hanno mosso i primi passi, in un ambiente genuino, fatto da maestre volenterose, che ringrazio sentitamente, e piene di voglia di insegnare e di trasmettere cultura, con l’ausilio di tecnologia moderna, vedi l’aula polifunzionale, l’aula computer con lavagna tecnica (LIM) già da oltre 10 anni, a completare la nostra scuola la cucina, fatta al momento con tanto di cuoco.

Vorrei spezzare una lancia a favore di tutte quelle scuole Italiane che hanno la pluriclasse come la nostra, dove forse proprio in questa specifica i bambini apprendono molto di più, sostenuti sia dalle maestre, che definire mamme aggiuntive, che dai genitori sempre pronti ad intervenire all’occorrenza …un grande grazie.

Nell’emergenza COVID-19 la scuola di Casanova si è da subito adeguata nel fare lezioni con la didattica a distanza, utilizzando la piattaforma dell’Istituto Comprensivo Albenga 2, ottenendo ottimi risultati da parte degli alunni.

Un ringraziamento alla Pro Loco ed al Comune sempre pronti a sostenere la nostra amata scuola, che più che una scuola direi che è una grande famiglia.

Ultimo ringraziamento va anche al compianto Dott. Pelosi che è stato per molti anni il nostro dirigente scolastico, che ha sempre difeso le piccole realtà come la nostra scuola, ed anche al nuovo dirigente scolastico il dott. Laurenzano, che sta apprezzando gli sforzi quotidiani che tutti stanno facendo per cercare di apportare quelle migliorie necessarie al buon funzionamento scolastico, nonostante la burocrazia regni sovrana.

Che altro aggiungere? Mandate i vostri figli a studiare nella scuola di Casanova Lerrone... Vi aspettiamo a braccia aperte!"