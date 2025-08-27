Divieto dell'uso dei cellulari a scuola: anche gli istituti savonesi si adeguano alla circolare Valditara

Una cassetta dedicata, un armadietto o lasciarlo nello zaino? Anche gli istituti superiori savonesi si stanno attrezzando per mettere i pratica la circolare del ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara sul “divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell’attività didattica e più in generale in orario scolastico”.

Non il divieto di portarli a scuola ma di usarli e l'obbligo di tenerli spenti e non accessibili fino al termine delle attività didattiche. La circolare prevede delle deroghe nel caso di specifici progetti educativi che richiedano l’utilizzo delle tecnologie come strumento di apprendimento.

Buona parte degli istituti superiori hanno già tenuto il collegio d'istituto per le modifiche al Regolamento per recepire le indicazioni della circolare. "Quando è stata emanata la circolare abbiamo convocato il Consiglio d'Istituto con tutte le parti - spiega Maria Laura Tasso, dirigente del Boselli-Alberti-Mazzini- Da Vinci - e ne abbiamo preso atto e adattato il Regolamento". Sono previste delle deroghe, ad esempio di ragazzi con Piano educativo personalizzato o Piano didattico personalizzato.

"Non sono previsti armadietti, i ragazzi dovranno spegnere il telefono e lasciarlo nello zaino - prosegue Tasso - Nessuno andrà a perquisire lo zaino, ma il regolamento dovrà essere rispettato. Applicheremo il regolamento anche se nel nostro istituto il telefono veniva usato sotto controllo degli insegnanti come strumento didattico, ad esempio facendo i Kahhot. Ora non si potrà più fare. A inizio anno faremo una circolare per spiegare alle famiglie cosa prevede la circolare".

Infatti, oltre che ai ragazzi, si tratta di fare comprendere le nuove regole anche alle famiglie e a quei genitori che magari hanno l'abitudine di inviare messaggi ai figli a scuola o se ci saranno dei provvedimenti in caso di violazione del regolamento.

Anche gli altri istituti hanno recepito la circolare del ministro Valditara e si stanno organizzando per aggiornare i regolamenti interni ed il patto di corresponsabilità in base alle nuove indicazioni ministeriali. Ad esempio il dirigente del Ferraris Pancaldo, Alessandro Gozzi, ha mandato una lettera alle famiglie in cui spiega l'introduzione del divieto assoluto di uso dello smartphone a scuola previsto dal ministro Valditara. L'istituto ha previsto l'acquisto di armadietti per quegli studenti che volessero utilizzarli per depositare il proprio cellulare, versando 15 euro. Già nel precedente anno scolastico all'istituto di via Alla Rocca sono state create "classi senza cellulare" tra alcune prime, su richiesta delle famiglie.