"Cerchiamo un medico": l’appello di Seba Gravina “Videociecato” per il trasferimento in ambulanza della moglie da Bari a Genova

È un appello urgente quello lanciato sui social da Sebastiano Gravina, pietrese noto online come “Videociecato”, creator diventato un punto di riferimento sui social per la sua capacità di raccontare, con ironia ma anche con profondità, la quotidianità delle persone con disabilità visiva.

Gravina si trova in questi giorni a Bari, città della quale è originario, dove la moglie Shadia è stata ricoverata in seguito a un malore. Una vicenda che la coppia ha condiviso attraverso i propri canali social, raccontando anche i momenti difficili vissuti nelle ultime ore. Proprio in questo contesto, Sebastiano ha sottolineato l'importanza della formazione al primo soccorso, ricordando quanto appreso in passato: "Aver fatto quel corso, a me, devo dire che è servito parecchio".

Ora, però, la necessità è quella di organizzare il trasferimento della moglie in Liguria. Da qui l'appello rivolto a un medico che possa accompagnarla durante il viaggio in ambulanza, messa a disposizione dalla Croce Oro di Albissola, dall'ospedale Policlinico di Bari all'ospedale San Martino di Genova.

"Urgente - ha scritto Gravina sui social - cercasi medico disponibile a trasportare mia moglie dal reparto oncologico dell’ospedale policlinico di Bari all’ospedale San Martino Di Genova in ambulanza messa a disposizione dalla Croce Oro di Albissola che si sta operando per cercare un medico ma muovendoci in più persone potrebbe essere più semplice trovare questo medico, ovviamente previo pagamento".

La richiesta è dettata dall'urgenza e dalla necessità di trovare nel più breve tempo possibile un professionista disponibile ad accompagnare Shadia durante il trasferimento: "La questione è molto urgente - ha concluso - scrivetemi in privato per ulteriori informazioni o candidature".

Per mettersi in contatto direttamente con Sebastiano Gravina, è possibile interagire con i suoi profili Facebook e Instagram.