Sciopero fiscale, Renato Scosceria (FDI): "Mi associo all'idea del presidente degli Albergatori Savonesi"

"Mi associo totalmente all'idea del presidente degli Albergatori Savonesi, l'amico Dr. Angelo Berlangieri di ricorrere ad uno sciopero fiscale per contestare in maniera forte la vergognosa inerzia dello Stato nei confronti della categoria da lui rappresentata e più in generale per la scandalosa situazione autostradale ligure". Cosi commenta in una nota l'avvocato Renato Scosceria, candidato alle prossime elezioni regionali per Fratelli d'Italia.

"Non solo ma per far comprendere a questo governo inetto che i cittadini sono allo stremo, in particolare le fasce più deboli che, anzichè vedere la potenza di fuoco dei 400 fantomatici miliardi, hanno sinora visto la potenza dell'impotenza e dell'incapacità" conclude Scosceria.