Coronavirus: ancora un lieve calo di positivi (-3) in Liguria

Nuovo lieve calo, di sole 3 unità, dei positivi al Coronavirus nella nostra regione. A oggi il totale dei positivi è di 1.344 persone. Per quanto riguarda gli ospedalizzati, il numero nelle ultime 24 ore scende di 4 unità, ovvero 45 pazienti, mentre rimane stabile a 3 il numero di posti letto occupati in terapia intensiva. Aumenta nuovamente il numero di persone in isolamento domiciliare, che oggi sono 235, 4 in più rispetto a ieri. Il totale dei guariti sale a 7.080, ovvero 8 in più rispetto a ieri.



Anche oggi, nelle ultime 24 ore non si registra nessun decesso in tutta la Liguria, con il totale delle vittime che rimane a 1.558. In sorveglianza attiva in tutta la regione ci sono 431 persone, 30 in più di ieri. Il totale dei test effettuati è 148.584 (+ 1.429)

I positivi divisi per residenza-domicilio:

Imperia - 87 (+4)

Savona - 128

Genova - 945

La Spezia - 23

Residenti fuori Regione (Estero) - 54

Altri in fase di verifica - 107

La suddivisione degli ospedalizzati:

Asl 1 - 2 (1 in terapia intensiva) -2

Asl 2 - 7 (nessuno in terapia intensiva) -1

San Martino - 8 (2 in terapia intensiva) +1

Galliera - 4 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 3 - 16 (nessuno in terapia intensiva) -2

Asl 4 – 4 (nessuno in terapia intensiva) -

Asl 5 - 4 (nessuno in terapia intensiva) -