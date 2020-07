Albenga, niente fiera e fuochi d'artificio per il 2 luglio. Chirivì (FDI): "Fate comunque un giro per sostenere le attività di Pontelungo"

"Niente fiera e fuochi d'artificio quest'anno a Pontelungo per il 2 di luglio. Ho chiesto ad alcune persone che rappresentano la "memoria storica" della città e parrebbe che dal 1945 in avanti, appena finita la guerra, non sia mai "saltata" una edizione della fiera" commenta in una nota Alessandro Chirivì, segretario del circolo di Fratelli d'Italia "Albenga e Valli Ingaune".

"Fin da piccolo è sempre stato un momento molto atteso, in pratica era l'inizio dell'estate. Zucchero filato, palloncini, un giocattolo e il croccante erano il desiderio di tutti i bambini. E poi bisognava rimanere svegli fino a tardi per vedere i fuochi (gli spettacoli pirotecnici mi pare fossero meno diffusi di adesso). Ed era l'occasione per le prime uscite da ragazzini".

"Certo, l'esigenza di prevenzione per la salute pubblica è prevalente, e per quest'anno dovremo farcene una ragione, in ogni caso propongo ai cittadini di Albenga, e agli amici del comprensorio che hanno bei ricordi legati alla festa, di venirsi a fare comunque un giro a Pontelungo il 2 di Luglio, nel pomeriggio o in serata, ovviamente nel rispetto delle regole di distanziamento, anche solo per prendere un caffè o fare un acquisto in uno dei negozi, oppure, come da tradizione, prendere una fetta di anguria dal baracchino, in modo da sostenere un minimo le attività del quartiere, già messe a dura prova dal Covid e che purtroppo perderanno anche l'incasso della festa del quartiere".

"Per chi è credente, ci sarà anche la celebrazione della Santa Messa del nostro Vescovo Guglielmo Borghetti all'aperto in piazza Berlinguer alle 18.15. Teniamo vive le tradizioni. L'anno prossimo la festa sarà ancora più bella!" conclude Chirivì.