Bonus sanitari, Viale replica al Pd: "Certamente non abbiamo preso esempio da loro segretario Zingaretti in Lazio o da Emilia Romagna dove premio massimo è di mille euro"

“Certamente non abbiamo preso esempio né dal Lazio né dall’Emilia Romagna: il loro segretario di partito Zingaretti, presidente del Lazio, ha previsto un bonus al massimo di mille euro, proprio come Bonaccini in Emilia Romagna. In entrambi i casi, il premio ai sanitari è inferiore a quanto stabilito nell’accordo raggiunto in Liguria, uno dei migliori in Italia. Come sempre predicano bene ma razzolano male quando governano loro”.

Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Sonia Viale replica al Pd in merito all’accordo raggiunto in Liguria sui riconoscimenti straordinari al personale sanitario impegnato nell’emergenza Covid.