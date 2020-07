Infrastrutture e viabilità, Vaccarezza (Cambiamo!): "La Liguria sia presa in considerazione"

"Abbiamo bisogno che la nostra Regione venga presa seriamente in considerazione e soprattutto abbiamo bisogno di non essere governati dalla schizofrenia. La sicurezza prima di tutto e poi le grandi opere. La nostra Regione ha bisogno di essere governata da chi delle grandi opere fa una bandiera". Commenta così, Angelo Vaccarezza, capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria, il tema delle autostrade e delle grandi infrastrutture.

"La strada maestra è quella di dare la possibilità a chi ha le risorse economiche di spenderle, no all'immobilismo", conclude Vaccarezza.