Albisola, bagnanti "invadono" la foce del Sansobbia: la polizia locale sgombra la zona (FOTO)

Questa mattina ad Albisola Superiore l'assessore al demanio Luca Ottonello insieme al vicesindaco Roberto Gambetta e all’assessore al sociale Calogero Massimo Sprio dopo il monitoraggio delle spiagge libere, sono intervenuti sulla situazione che si è venuta a creare anche questa domenica alla foce del fiume Sansobbia.

"Grazie all’intervento congiunto della Polizia Municipale di Albisola Superiore supportata dagli agenti del comando di Albissola Marina e di due agenti della Capitaneria Di Porto è stato sgomberato il tratto di spiaggia dove è sempre vietata la balneazione trattandosi della foce di un fiume per le sue condizioni di salubrità, di igiene e di sicurezza. Le persone hanno raggiunto l’arenile non curanti delle barriere e di tutti gli avvisi di divieto presenti ai varchi" ha spiegato l'assessore Ottonello.

"Ci organizzeremo ancora meglio per prevenire questa situazione e fare sì che non avvenga più nel rispetto soprattutto degli operatori turistici degli stabilimenti balneari adiacenti sulle due sponde albisolesi che hanno lavorato e lavorano con fatica per far rispettare tutte le nuove disposizioni anti-Covid 19 per la fruizione delle spiagge in questa estate" ha concluso l'assessore albisolese.