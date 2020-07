Centro Raccolta Rifiuti di Bragno: da oggi (7 luglio) si può accedere senza appuntamento

Le persone che hanno attiva una prenotazione telefonica, avranno accesso diretto senza dover effettuare la fila. L'entrata degli utenti avverrà nel rispetto delle modalità stabilite per il protocollo di emergenza Covid-19.

Da oggi, martedì 7 luglio 2020, è possibile accedere al Centro di Raccolta Rifiuti di corso Stalingrado (strada per Bragno) senza appuntamento. Lo comunica in una nota il comune di Cairo Montenotte.

Oltre che per il comune di Cairo Montenotte, il Centro di Raccolta è operativo per i residenti di Altare, Cosseria, Dego, Giusvalla e Piana Crixia. Per maggiori informazioni è possibile consultare l'apposita pagina del sito istituzionale del comune di Cairo.