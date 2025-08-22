Savona, identificati dai carabinieri i responsabili dei furti degli scooter e di "colpi" in attività commerciali

Negli ultimi mesi, in particolare nel capoluogo savonese, si sono verificati vari episodi di furti all’interno di esercizi commerciali e di ciclomotori parcheggiati nelle strade del capoluogo.

I Carabinieri della Compagnia di Savona, consapevoli dell’allarme sociale creato dal fenomeno che, al di là del danno economico, può generare un forte senso di insicurezza nei cittadini, hanno intensificato ulteriormente i servizi i servizi di controllo del territorio, soprattutto negli orari maggiormente interessati dalla problematica, anche con l’impiego di militari in abiti civili e, contemporaneamente, hanno approfondito l’attività investigativa e di analisi del fenomeno.

La notte scorsa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Savona hanno arrestato in flagranza tre minorenni, presunti autori di due furti in esercizi commerciali di Albisola Superiore.

I militari, avevano ricevuto la segnalazione di “tre giovani incappucciati” che si aggiravano per le vie di Albisola con fare sospetto; arrivati in zona hanno sorpreso i tre giovani mentre stavano tentando di introdursi in un ristorante forzando la porta di ingresso.

Alla vista dei miliari hanno cercato di scappare e di disfarsi di circa 150 euro in contante (banconote e monetine), gettandoli a terra. I Carabinieri li hanno bloccati e accompagnati in caserma per i successivi accertamenti

Dalle indagini è stato appurato che il denaro contante di cui erano in possesso era il provento del furto fatto poco prima in un altro locale di Albisola, dove erano entrati forzando la porta di ingresso.

I tre giovani erano già noti ai militari perché negli ultimi mesi si erano resi responsabili a vario titolo di ben dieci furti di ciclomotori, per cui erano già stati deferiti all’Autorità Giudiziaria. Anche la sera prima del loro arresto, uno dei tre era stato fermato dai militari della Compagnia di Savona, a bordo di un ciclomotore successivamente risultato oggetto di furto.

La refurtiva veniva restituita ai legittimi proprietari.

I Carabinieri specificano che il procedimento è attualmente nella fase preliminare ed i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione definitiva da parte dall’Autorità Giudiziaria.