Porta a porta a Savona, Valle (Sea-S): "Lavoro sulle criticità e affinamento dei giri di raccolta"

Restano le criticità, con segnalazioni dei cittadini, per il "porta a porta" a Savona che Sea-S sta affrontando e lavorando al perfezionamento del servizio.

"In queste prime settimane di servizio di raccolta porta a porta per le utenze domestiche – spiega l'amministratore delegato di Sea-S Stefano Valle – l'azienda sta concentrando le proprie forze sulla gestione delle criticità e contemporaneamente sta affinando i giri di raccolta e ridefinendo, dove necessario, l'ampiezza delle zone a cui ogni autista è assegnato".

In graduale calo le segnalazioni di mancati ritiri che, a meno di due mesi dall'avvio dei nuovi servizi, fanno registrare una sensibile riduzione in termini di numero di comunicazioni pervenute dagli utenti al nostro numero verde e via e-mail. "Si sono altresì ridotti drasticamente i tempi di attesa al nostro centralino – prosegue – grazie al promesso potenziamento delle linee ed è ormai attivo da giorni il secondo infopoint situato nei pressi del Tribunale, dove era stato eretto in precedenza il PalaSea-S".

L'ad di Sea-S spiega poi che la differenziata è stabile al 70%, "pur non essendo ancora del tutto a regime il servizio che coinvolge la zona a bassa densità".

"In merito alle nuove assunzioni – afferma ancora l'amministratore della società – attualmente Sea-S giova ancora delle 18 unità assunte a tempo determinato per la fase di start-up, che sta gradualmente orientando a supporto del servizio di raccolta, mano a mano che si riducono le attività propedeutiche all'avvio dei nuovi servizi. È nostra ferma intenzione stabilizzare le risorse necessarie alla piena messa a regime dei servizi, ma non prima di aver terminato il corretto ridimensionamento delle zone di raccolta, a cui arriveremo entro fine mese, unitamente alla definizione del reale fabbisogno di personale".

Valle aggiunge poi che l'azienda sta mettendo in atto i dovuti correttivi, per far sì che ci sia il giusto equilibrio fra i carichi di lavoro e il numero degli addetti coinvolti, tenuto conto delle effettive risorse a disposizione.

"Nuove assunzioni dunque – aggiunge – sono possibili, così come possibile è il ricorso a un maggior supporto da parte del Socio Industriale, tuttavia tali scelte sono inevitabilmente sottoposte al vincolo dettato dall'equilibrio di bilancio e vanno quindi ben ponderate. Una realtà complessa, sotto molti punti di vista, come il Comune di Savona, ha richiesto e richiede al servizio quotidiani miglioramenti e aggiustamenti a cui la nostra organizzazione sta dando risposte".

"Si deve lavorare sui tempi di reazione, che certamente ad oggi rappresentano il nostro problema principale – dichiara Valle –. Grazie anche al supporto del Socio Industriale siamo in grado di individuare le soluzioni più idonee ai problemi dovuti al porta a porta, ma non dimentichiamo che Sea-S ha appena iniziato uno dei servizi più complicati del settore dell'igiene urbana e i suoi tempi di reazione non sono propriamente quelli di una società privata".