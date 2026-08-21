Albenga, al via la gara per il secondo lotto di Lungocenta Croce Bianca: lavori entro fine settembre

E' partita ufficialmente, per concludersi il prossimo 3 settembre, la gara per l'affidamento dei lavori del secondo lotto relativo al rifacimento di Lungocenta Croce Bianca, ad Albenga.

La strada aveva subito un importante cedimento a seguito di un'alluvione che aveva provocato lo scalzamento del piede del muro d'argine in cemento armato posto a protezione del Lungocenta Croce Bianca. In quella circostanza, per decisione del sindaco Riccardo Tomatis, il Comune era intervenuto in somma urgenza per mettere in sicurezza l'area, attraverso un articolato progetto dell'ingegner Luca Romano, che aveva permesso di evitare ulteriori rischi per la popolazione e per la viabilità. Successivamente la Regione Liguria, competente in materia, ha realizzato l'intervento strutturale di rifacimento dell'argine: i lavori si sono conclusi nel 2024 e l'area è stata formalmente riconsegnata al Comune di Albenga nel novembre dello stesso anno.

Il primo lotto, già completato, ha riguardato le opere propedeutiche e infrastrutturali necessarie alla successiva riqualificazione della strada: sono stati realizzati tutti i sottoservizi, oltre al tracciato e ai cordoli che delimitano le diverse destinazioni degli spazi, tra cui aiuole, pista ciclabile e marciapiedi. Sono state inoltre predisposte le opere interrate e le fondazioni per l'illuminazione pubblica, con la posa dei cavidotti e dei collegamenti elettrici. Solo a quel punto è stato possibile procedere con la progettazione degli interventi necessari a restituire completamente l'area alla viabilità e alla fruizione dei cittadini.

Il secondo lotto rappresenta quindi la fase di completamento e finitura dell'intervento, dopo che era emersa la necessità di intervenire, contestualmente al ripristino della sede stradale, anche sulla regimentazione delle acque meteoriche e sul rifacimento dei sottoservizi compromessi durante le precedenti lavorazioni.

L'intervento complessivo riguarda un tratto di circa 260 metri, compreso tra piazza Francesco Petrarca e la zona vicino alla scuola media "G. Mameli", e comprende anche l'area pubblica adibita a parcheggio in aderenza a via degli Orti.

Il progetto, dell'importo di 361.365,55 euro, prevede innanzitutto il completamento della sede stradale, con l'asfaltatura della carreggiata e dei percorsi ciclo-pedonali, oltre alla posa delle ringhiere di protezione. La nuova carreggiata avrà una sezione complessiva di 3,50 metri e sono previsti anche stalli di parcheggio e attraversamenti pedonali con apposita segnaletica.

Particolare attenzione è dedicata alla mobilità ciclabile e pedonale: la pista ciclabile sarà realizzata in asfalto colorato e separata dalla carreggiata da uno spartitraffico di 50 centimetri, mentre anche il marciapiede sarà oggetto di rifacimento, con i diversi percorsi riconoscibili attraverso apposita segnaletica orizzontale colorata. Saranno inoltre completate le aiuole, con la posa di terra, la semina del prato, la piantumazione di arbusti e alberi e la realizzazione di un impianto di irrigazione automatico.

Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica, dopo le opere interrate e le fondazioni già predisposte nel primo lotto, con il secondo saranno forniti e installati i pali e i corpi illuminanti previsti dal progetto, oltre a tre nuovi punti luce nell'aiuola centrale. L'intervento comprende inoltre il rifacimento della ringhiera esistente sul marciapiede lato città, la manutenzione del cordolo dell'aiuola centrale e il rifacimento della rampa di collegamento con via degli Orti, oltre alla manutenzione straordinaria dell'area destinata a parcheggio pubblico adiacente a via degli Orti.

Un elemento qualificante dell'intervento riguarda l'accessibilità: in corrispondenza degli attraversamenti pedonali sarà installato il sistema Loges/Lve, pensato per favorire l'orientamento, la sicurezza e la mobilità autonoma delle persone non vedenti e ipovedenti. L'obiettivo complessivo dell'intervento è restituire pienamente alla città un tratto di Lungocenta sicuro, funzionale e riqualificato, migliorando al contempo la sicurezza della viabilità, la mobilità pedonale e ciclabile, la gestione delle acque meteoriche e la qualità dello spazio urbano.

“È stato un percorso lungo e complesso - ricorda il sindaco Riccardo Tomatis - Prima è stato necessario intervenire per mettere in sicurezza l’area, poi attendere la conclusione dei lavori sull’argine da parte della Regione Liguria e infine poter procedere con gli interventi di nostra competenza. Oggi siamo finalmente nella fase conclusiva: il primo lotto è stato realizzato e con il secondo completeremo la strada, i marciapiedi, la pista ciclabile, l’illuminazione, il verde e tutti gli elementi necessari per restituire ai cittadini uno spazio completamente riqualificato.

“Questo intervento non è solo un semplice ripristino, ma una vera e propria riqualificazione di quell’area che ha pensato anche a una mobilità sostenibile, creando collegamenti ciclopedonali tra la città e il mare a beneficio di cittadini e turisti e dell’attrattività di Albenga” conclude il primo cittadino.