Spotorno, la giunta approva il bilancio di previsione: oltre 300mila euro per il commercio e 800 mila euro per giovani e tempo libero

E' stato approvato nella giornata di ieri dalla giunta comunale di Spotorno lo schema di bilancio di previsione per il triennio 2020-2022.

Capitolo di grande importanza nel documento finanziario presentato dall'amministrazione spotornese, specialmente per l'impatto sul tessuto commerciale, è quello relativo all'imposta sui rifiuti per le attività: "Nonostante il periodo molto complicato, in quanto l'emergenza Covid19 porta con sé molte incognite sulle entrate del bilancio e molte più spese, non solo non vi sono stati aumenti ma vede la luce il primo degli importanti aiuti promessi alle attività commerciali: abbiamo infatti destinato circa 160 mila euro al capitolo 'Agevolazioni Tari' che serve per azzerare la prima delle tre rate tari a tutte le attività commerciali".

Ad annunciarlo è il sindaco Mattia Fiorini, che definisce la manovra come "un importantissimo impegno che ci siamo presi da subito: reali agevolazioni economiche oltre ai rinvii di scadenza, una delle poche amministrazioni se non l'unica in provincia".

L'approvazione definitiva ora è affidata al prossimo Consiglio Comunale, dal quale potrebbero giungere altre novità sempre nella medesima direzione: "Seguirà in fase di approvazione della salvaguardia degli equilibri il secondo degli aiuti promessi alle attività commerciali: il finanziamento del bando per una cifra molto simile, altri 150 mila euro di risorse per recuperare spese per emergenza Covid19 e per investire nel futuro delle proprie attività" aggiunge sul proprio canale social Fiorini.

"Un'altra novità molto importante che si può leggere in questo bilancio, di cui siamo fieri - afferma il primo cittadino - sono gli 800.000 euro sul capito 'Politiche Giovanili, Sport e tempo libero'. Sono quelli che finanziano il nuovo campo del parco Monticello, con annessi nuovi locali e palestra per sport a corpo libero e riqualificazione (con demolizione) del magazzino sotto il campo (di fronte all'uscita della palestra) che porterà un enorme valore aggiunto al Parco Monticello, alle strutture sportive del nostro Comune ma soprattutto ai nostri ragazzi. Sono moltissimi anni che non si investivano simili risorse per i giovani e per lo sport" conclude Fiorini.