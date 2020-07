Furti sulle spiagge di Andora: denunciate altre due persone. In corso il processo del primo arrestato

Nel corso della mattinata i carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Alassio, impegnata nelle ricerche dei complici in fuga, hanno denunciato due persone provenienti da Torino, entrambe di 30 anni, che facevano parte della gang nella notte resasi protagonista di un tentato furto in uno stabilimento balneare di Andora.

Sono in corso, sempre a cura dell’aliquota radiomobile, ulteriori accertamenti e approfondimenti in chiave indiziaria, per rilevare la responsabilità del gruppo in ordine ad altri fatti delittuosi commessi ad Andora. Telecamere, testimonianze ed altri elementi informativi al vaglio dei militari operanti.

Intanto nella mattinata si è svolto il processo per direttissima della prima persona arrestata stamani dagli uomini dell'Arma, un torinese di 35 anni che ha dovuto rispondere del tentativo di furto e pure di favoreggiamento.