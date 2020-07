Incendio di Balestrino: Carabinieri Forestale indagano sulle cause

I Carabinieri Forestale in servizio 1515 di Emergenza Ambientale stanno effettuando le indagini per accertare le cause dell’incendio che si è sviluppato nel primo pomeriggio, sulle alture di Balestrino, zona particolarmente impervia in Località Cunio.

Dagli accertamenti finora effettuati le cause dell’incendio sembrano imputabili ai cavi dell’alta tensione che, a causa del vento, si sarebbero toccati, generando arco voltaico le cui scintille sono cadute a terra e incendiando la vegetazione. Le fiamme si sarebbero poi espanse, alimentate dalle raffiche di vento

L’area boscata al momento interessata è stimata i circa 2000 metri quadrati. Sul posto sta ancora operando l’elicottero regionale, coordinato dai Vigili del Fuoco ed aiutato a terra dai volontari della locale Protezione Civile.