Festival della cultura della città di Alassio, in rampa di lancio la 26esima edizione con il premio Alassio Centolibri "Un autore per l'Europa"

Martedì 7 luglio alle ore 18 la conferenza stampa di lancio del Festival della Cultura Alassio XXVI edizione ovviamente in streaming: l’Assessore alla Cultura Paola Cassarino insieme al Sindaco Marco Melgrati e al Vice Sindaco Angelo Galtieri parleranno alla stampa di questa nuova edizione che vedrà per la prima volta un Premio letterario abbinato a una selezione di artisti ispirati alle 5 opere in finale.



A partecipare alla conferenza stampa in qualità di partner culturale del Premio 2020 il Direttore del Circolo dei lettori di Torino Elena Loewenthal, il Presidente Celina Azzoaglio insieme al Direttore Cesare Biasini Selavaggi della Fondazione Selina Azzoaglio, Enrico Galleano Amministratore Delegato Bus Company, Stefano Ugolini Coordinatore Generale Diana Grand Hotel e Emanuele Maglione Fondatore Gruppo Maglione con il Brand Gramsci. Modera Fabrizio Vespa



Letteratura e arte, un abbinamento che permetterà di esplorare in tutte le sue pieghe sia le opere degli scrittori che le creazioni artistiche abbinate. Novità assoluta anche la giuria popolare che sui social avrà l’onore di scegliere l’opera dell’artista vincitore. Le alte sfere degli italianisti per scegliere lo scrittore italiano e il popolo dei social per l’arte in un tripudio di cultura tutta nazionale.

Mercoledì 8 luglio alle ore 18.30 si terrà invece la presentazione streaming organizzata dal "Circolo dei Lettori" di Torino introdotta da Elena Loewenthal direttore del Circolo e condotta dal Professor Gian Luigi Beccaria per presentare, tutti insieme, i 5 autori finalisti e, per tutte e cinque le settimane a seguire tra luglio e agosto, verranno organizzate in streaming, interviste dedicate ad ogni singolo scrittore per spiegare il senso del proprio ultimo libro e per donarci una visione per il futuro.

Parimenti anche i cinque pittori saranno intervistati da Cesare Biasini Selvaggi, giornalista e manager culturale, sempre in streaming: lo sguardo dell’artista sulla letteratura italiana contemporanea, sulla sua idea di arte.



Altre interviste per i testimonial sponsor: uno spaccato dell’imprenditoria italiana che in questo momento molto difficile per l’economia del Paese ha deciso di rimettersi in gioco partendo dall’arte e dalla cultura. Tanto spazio a interviste, gossip, dietro le quinte sui principali social che seguiranno l’estate di questo Festival della Cultura di Alassio nei mesi di luglio e agosto per arrivare alla serata finale del 5 settembre speriamo insieme sul palco con Gerry Scotti, la giuria e i premiati vincitori.