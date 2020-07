Savona, la riapertura dello “Scaletto senza Scalini” è appesa ad un filo. Cappello (Laltromare): "Attendiamo firma da Autorità Portuale"

Non si tratta solo di una semplice firma ma una richiesta dell’Autorità Portuale del pagamento di un tributo perché questa non può essere considerata una concessione a titolo gratuito ma oneroso. La giunta ha deliberato il pagamento del tributo (15mila euro) e dovremo avere risolto il problema ma ora serve la firma”.

“Aspettiamo, diamo dei tempi tecnici, ritengo che nell’arco di 24 ore dovremo avere una risposta e potremo iniziare a lavorare” ha continuato Cappello- non dimentichiamo che abbiamo assunto 12 persone che per 8 giorni non riceveranno lo stipendio”.

“Venerdì per le prenotazioni abbiamo dato un numero diretto dalle 9 alle 13 e abbiamo ricevuto 21 telefonate la maggior parte da ospiti fuori Savona. Questa é la dimostrazione di quanto possa essere attesa questa apertura e di quanto è importante per le persone che non hanno la fortuna di poter andare in spiaggia da sole”.