Savona, riapre completamente ristrutturato il Conad Superstore presso "Le Officine"

Riapre domani giovedì 9 luglio alle ore 8.30 il rinnovato Conad Superstore di Savona presso il Centro Polifunzionale “Le Officine” di via Stalingrado, che si presenta completamente rinnovato grazie ad una ristrutturazione profonda dei locali durata una decina di giorni.

Il punto vendita si sviluppa su 2.000 mq di superficie di vendita e vuole confermarsi come punto di riferimento per i clienti offrendo loro qualità, servizio e sicurezza.

Grazie ad un ampliamento dell’offerta è possibile fare una spesa completa, conveniente, in grado di coprire ogni esigenza di consumo. Tante le novità nei freschi e freschissimi a partire dall’ampliamento del reparto di frutta e verdura dove è stato inserito un innovativo impianto di nebulizzazione per mantenere i prodotti al massimo della freschezza. La macelleria offre carni selezionate provenienti da allevamenti controllati e selezionati durante tutto il ciclo produttivo, mentre nella pescheria si può trovare ogni giorno pesce fresco pescato localmente. Ampliata l’offerta della panetteria, e nel reparto gastronomia la possibilità di acquistare piatti pronti e prodotti di rosticceria calda non manca. Tanto spazio è dedicato a prodotti biologici, salutistici (gluten free e senza lattosio), per vegetariani e vegani, con l’obiettivo di dare risposta alle diverse nuove tendenze di consumo (si ritirano buoni Celiachia oltre ai buoni pasto). All’interno del punto vendita è stata riorganizzata, puntando sempre su assortimento e convenienza, anche la Parafarmacia.

Tutti i locali sono stati rinnovati con una particolare attenzione all’impatto ambientale privilegiando illuminazione a led e attrezzature di ultima generazione capaci di garantire risparmio ed efficientamento energetico. Nel supermercato è possibile navigare gratuitamente in internet grazie alla wi-fi libera e sicura. Su questo punto vendita è attivata la consegna della “spesa a domicilio”, servizio fondamentale soprattutto in questo particolare momento.

“Oggi riapriamo il Conad Superstore a tempo record, fieri di offrire ai nostri clienti un punto vendita rinnovato, accogliente, pronto ad accoglierli. Con la ristrutturazione del negozio ed il rafforzamento dei reparti freschi saremo in grado di soddisfare ancor meglio le esigenze dei consumatori, garantendo un servizio efficiente e moderno all’insegna della qualità e della convenienza” sottolinea il socio Diego Vulpetti. Abbiamo qualificato ulteriormente il punto di vendita con i migliori prodotti del nostro territorio, con un’offerta che punta a soddisfare pienamente i nostri clienti”.

Il supermercato Conad Superstore è aperto tutti i giorni con orario continuato dalle ore 8.30 alle 20. In questo periodo di emergenza Covid-19 sono attive tutte le misure di sicurezza e sanificazione previste dalla legge.