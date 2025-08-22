 / Cronaca

Cronaca | 22 agosto 2025, 14:57

Finiscono col caddy in un fosso, incidente per una coppia di golfisti francesi a Garlenda: intervento dell’elisoccorso

L’allarme è stato lanciato intorno alle 12.30. Gravi le condizioni di uno dei due passeggeri, ricoverato in codice rosso al Santa Corona

Soccorsi mobilitati nella tarda mattinata odierna al Golf Club di Garlenda, dove una coppia di giocatori di nazionalità francese è rimasta coinvolta in un grave incidente. 

I due si trovavano a bordo di una golf car quando, per cause ancora da chiarire, durante un trasferimento all’interno del percorso sono precipitati in un fosso a bordo strada, profondo circa quattro metri, causando il ribaltamento del passeggero che è rimasto incastrato sotto al mezzo.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga – sezione di Villanova, insieme ai Vigili del Fuoco, ai sanitari del 118 con l'automedica Sierra2 e all’elisoccorso. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il caddy, che si trovava in equilibrio precario, e a estricare l’uomo congiuntamente al personale sanitario.

Il medico, ha inizialmente richiesto l’intervento dell’elicottero “Grifo”. Tuttavia, a causa delle condizioni gravi del paziente, un uomo classe 1947, incompatibili con il volo, si è optato per il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale di Pietra Ligure.

Redazione

