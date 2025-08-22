Finiscono col caddy in un fosso, incidente per una coppia di golfisti francesi a Garlenda: intervento dell’elisoccorso

Soccorsi mobilitati nella tarda mattinata odierna al Golf Club di Garlenda, dove una coppia di giocatori di nazionalità francese è rimasta coinvolta in un grave incidente.

I due si trovavano a bordo di una golf car quando, per cause ancora da chiarire, durante un trasferimento all’interno del percorso sono precipitati in un fosso a bordo strada, profondo circa quattro metri, causando il ribaltamento del passeggero che è rimasto incastrato sotto al mezzo.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30. Sul posto sono immediatamente intervenuti i militi della Croce Bianca di Albenga – sezione di Villanova, insieme ai Vigili del Fuoco, ai sanitari del 118 con l'automedica Sierra2 e all’elisoccorso. I Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il caddy, che si trovava in equilibrio precario, e a estricare l’uomo congiuntamente al personale sanitario.

Il medico, ha inizialmente richiesto l’intervento dell’elicottero “Grifo”. Tuttavia, a causa delle condizioni gravi del paziente, un uomo classe 1947, incompatibili con il volo, si è optato per il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale di Pietra Ligure.