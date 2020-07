Impatto, per cause ancora da chiarire, tra una autovettura e una motocicletta in via Bergamo a Loano nei pressi della parrocchia di San Pio X. Il sinistro si è verificato intorno alle 15.45.

Ad avere la peggio le due persone (un ragazzo e una ragazza) che viaggiavano sul mezzo a due ruote: entrambe sono state trasportate in codice giallo per accertamenti all'ospedale Santa Corona.

Sul posto sono intervenuti i militi di Pietra Soccorso e della Croce Rossa di Ceriale oltre all'automedica del 118.