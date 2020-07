Collisione tra due TIR sulla A10 poco dopo l'autogrill di Ceriale

Incidente tra due autoarticolati sull'autostrada A10 Genova Ventimiglia, tra i caselli di Albenga e Borghetto Santo Spirito in direzione Genova, poco lontano dall'area di servizio di Ceriale. L'episodio si è verificato attorno alle 15.

Ancora da chiarire le circostanze che hanno portato i due mezzi pesanti ad entrare in collisione tra di loro. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Albenga per portare i primi soccorsi.

Una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal distaccamento di Albenga è intervenuta per garantire la messa in sicurezza dell'area. Inizialmente i Vigili del fuoco avevano mobilitato anche la loro autogru, qualora fosse necessaria a spostare i due mezzi dalla sede stradale, ma è stata poi fatta rientrare in sede.

Uno solo dei due camionisti ha riportato delle ferite nell'impatto ed è dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Le sue condizioni fortunatamente non sono gravi: è giunto nella struttura pietrese in codice giallo. E sempre in codice giallo è stato portato al Santa Corona anche l'altro camionista per gli accertamenti di rito.