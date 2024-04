Albenga, spaccia nella zona dei cantieri navali di Vadino: arrestato dalla polizia locale

Un arresto in flagranza di reato a seguito di un appostamento.

La polizia locale di Albenga ha infatti arrestato nei giorni scorsi un uomo di nazionalità marocchina nei pressi dei cantieri navali del quartiere di Vadino.

Gli agenti, a seguito di alcune segnalazioni dei cittadini, infatti avrebbero assistito alla cessione di cocaina e poi fermato lo spacciatore.

In prima battuta non sarebbero riusciti a fermare l'acquirente che in un secondo tempo dopo essere stato rintracciato avrebbe confermato di aver comprato la sostanza stupefacente anche in altre occasioni nelle settimane precedenti.

Ieri l'arrestato è stato processato per direttissima davanti al giudice Laura Russo e al pubblico ministero Luca Traversa.

L'avvocato difensore ha richiesto i termini a difesa e l'uomo rimane in carcere con la prossima udienza che è stata rinviata a maggio.