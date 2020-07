Comprare una macchina a rate: meglio un finanziamento o la concessionaria?

Quando si tratta di acquistare un'auto a rate è lecito chiedersi se sia meglio comprare un'auto richiedendo un finanziamento presso un istituto di credito oppure rivolgendosi direttamente a una concessionaria. La realtà è che non esiste una risposta univoca a questa domanda.

A seconda dei casi, potrebbe essere più conveniente rivolgersi a una concessionaria oppure trattare con una banca per ottenere il credito. Le condizioni, inoltre, potrebbero cambiare anche a seconda della tipologia di auto che si vuole comprare, della concessionaria con cui si tratta o della presenza di possibili offerte e promozioni in corso.

Prestito auto in banca

Come anticipato, una prima soluzione per acquistare una vettura diluendo il pagamento nel tempo è quella di richiedere un finanziamento auto in banca.

In questo caso il primo passo è senza dubbio quello di valutare tutte le soluzioni possibili alla ricerca dell’istituto di credito migliore per te. La ricerca potrà sicuramente partire dalle soluzioni offerte dalla banca presso la quale hai il tuo conto corrente: tutti gli istituti finanziari prevedono molto spesso promozioni specifiche per chi è già cliente. Il consiglio è però di non fermarsi a valutare solo le possibilità più vicine (la tua banca), ma di fare un confronto per prestiti auto su Prestiti.it o su altri comparatori online così da individuare la soluzione di finanziamento con i tassi d’interesse più convenienti e l’importo della rata più leggero. Così come quando ci si trova a scegliere un mutuo casa l’utilizzo di un comparatore online può essere pertanto un valido aiuto in questa fase e consente in modo molto veloce di richiedere anche un preventivo online e avviare l’eventuale pratica di richiesta prestito auto.

Tieni presente che le banche prevedono prestiti che coprono l'80% del costo del veicolo mentre altre arrivano a coprire il 100% del costo di acquisto dell’auto.

L'iter burocratico, i tempi per le verifiche reddituali ed economiche per ottenere la liquidità extra possono inoltre variare da banca a banca. Nella maggior parte dei casi, la comunicazione al cliente dell’approvazione del finanziamento avviene in un paio di settimane.

Comprando un’automobile a rate con un prestito in banca, potrai inoltre scegliere tra diverse tipologie di finanziamento, come ad esempio:

la cessione del quinto per dipendenti pubblici o pensionati;

il prestito finalizzato ;

il prestito personale .

Pro e contro

Fatta chiarezza su come funzionano i prestiti per acquisto auto a rate da richiedere in banca, ecco una sintesi dei vantaggi e degli svantaggi di questa soluzione.

Pro:

vasta gamma di finanziamenti tra cui scegliere;

possibilità di individuare la soluzione più conveniente grazie ai comparatori di prestiti online

possibilità di ottenere un prestito in tempi generalmente veloci (circa 2 settimane);

Contro:

i tassi d'interesse talvolta potrebbero essere abbastanza alti;

è necessario prendersi un po’ di tempo per individuare il finanziamento più adatto alle proprie esigenze confrontando le soluzioni di prestito delle diverse banche.

Prestito finalizzato presso la concessionaria

La seconda soluzione in tema di acquisto dell’automobile a rate è quella di rivolgersi alla concessionaria per ottenere un prestito finalizzato.

I rivenditori di auto prevedono spesso convenzioni particolari con alcune banche e sono in grado di offrire prestiti con tassi d’interesse a condizioni vantaggiose. Tuttavia, il portafoglio di offerte è sicuramente limitato rispetto a quello che possono offrire le banche. Alcune concessionarie, offrono spesso ai clienti anche degli sconti sull'acquisto se viene richiesto un finanziamento presso la concessionaria stessa.

E’ importante sottolineare che spesso le somme del finanziamento che si possono ottenere in concessionaria sono di minore entità rispetto a quelle ottenibili in banca.

Per capire quindi se davvero vale la pena usufruire delle possibilità offerte da una concessionaria prima di tutto occorre capire quale macchina si vuole acquistare. Periodicamente, inoltre, su alcune vetture sono disponibili sconti o promozioni particolari.

Se la compagnia avesse previsto delle particolari offerte per un'auto, potrai risparmiare moltissimo sul tuo finanziamento. Altrimenti valuta bene tutte le altre proposte, sia della concessionaria che degli istituti di credito. In questo modo, prestando attenzione ai dettagli non avrai difficoltà a capire qual è la migliore soluzione per te.

Pro e Contro

Vediamo a questo punto, quali sono gli elementi a favore e in sfavore dell’acquisto dell’auto a rate con prestito finalizzato in concessionaria

Pro:

tassi d'interesse sul prestito spesso più bassi;

possibilità di ottenere uno sconto sul prezzo di acquisto dell’auto.

Contro: