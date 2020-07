Proroga dello stato d'emergenza a fine anno, Toti: "Governo chiarisca, legge speciale per rinvio elezioni o chiudere in casa gli italiani sarebbe un golpe"

Dopo l'annuncio sulla negatività di tutti i tamponi effettuati ieri in Liguria, il presidente della regione Giovanni Toti, in serata ha commentato sui social la decisione del governo di prorogare lo stato d'emergenza sanitaria fino a fine anno.



"Il Governo chiarisca immediatamente il significato della proroga dello stato di emergenza per il Covid. - scrive Toti - Se di fronte a numeri non preoccupanti qualcuno pensasse di utilizzare una legge speciale per rinviare ancora una volta le elezioni, che avrebbero potuto essere già fatte in questo mese, o peggio ancora ritenesse di poter chiudere in casa gli italiani, privarli della libertà di spostamento, impedire la libertà di impresa, tutto questo avrebbe un solo nome: golpe!



Mi auguro che attraverso la proroga dello stato di emergenza il Governo intenda solo garantire velocità d’investimento nella sanità, il prolungamento dei contratti del personale assunto, la rendicontazione corretta dei fondi spesi. Il Presidente Conte e il ministro Speranza farebbero bene a chiarire al più presto per evitare equivoci pericolosi per la nostra democrazia... sperando davvero si tratti di un equivoco".