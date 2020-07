Pietra Ligure, l'auspicio dell'Enpa: "Il sindaco accetti di incontrare i proprietari di cani, residenti e turisti"

" Stupiscono le ultimi e sempre polemiche dichiarazioni del sindaco di Pietra Ligure su fantasioso complotti contro la sua amministrazione da parte della Protezione Animali, che – secondo lui – l’avrebbe attaccato per le due multe fatte dai vigili urbani al mezzo di soccorso della fauna selvatica dell’Enpa, durante due recuperi urgenti. Bastava infatti che si andasse a vedere la cronologia dei fatti ed avrebbe visto che i due 'attacchi' ( del 9 giugno e 12 luglio) sono antecedenti alla notifica delle multe (14 luglio)! ". Così, attraverso una nota stampa, l'Enpa Savona.

"Circa invece la diatriba sulle aree canine e l’accesso dei cani alle zone verdi cittadine, Enpa auspica vivamente che il sindaco accetti di incontrare i proprietari di cani, residenti e turisti, di Pietra Ligure, ascolti le loro obiezioni e veda, se possibile, di accoglierle, e realizzare altre aree canine ed una spiaggia libera per cani gratuita e disciplinare meno rigorosamente l’accesso di animali ed accompagnatori; ferma restando, puntualizza l’Enpa, la massima severità verso i maleducati che non raccolgono le deiezioni del proprio animale o lo lasciano vagare in modo incontrollato. E vivranno tutti felici e contenti, anche a Pietra Ligure" concludono infine dalla Protezione Animali savonese.