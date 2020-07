Elezioni comunali, ecco l'Associazione Laboratorio Per Savona 2021

Con la conferenza stampa svoltasi stamattina presso Villa Cambiaso, è partita ufficialmente l’avventura della Associazione Laboratorio Per Savona 2021 che rappresenta il contenitore organizzativo della Lista Civica che sostiene la Candidatura di Bruno Spagnoletti, nella competizione elettorale per il Governo della Città, nelle prossime amministrative del maggio 2021.

La conferenza stampa di stamattina, tenuta dal presidente della Associazione Bruno Spagnoletti e dalla Presidente Vicaria avv. Milena Poletti, ha delineato le novità nell’organizzazione e nell’organigramma della Associazione e indicato le priorità della iniziativa politica verso la Città e gli elettori savonesi.

L’Associazione Laboratorio Per Savona 2021, si caratterizza come una Associazione aperta a tutti i savonesi a prescindere dalle passate storie politiche personali e dalle diverse identità di religione, razza e sesso, con il precipuo vincolo del rispetto dei contenuti, dei diritti e dei doveri previsti dalla Costituzione Repubblicana, nata dalla Resistenza al nazismo e al fascismo.

Le responsabilità in capo alla Associazione ad oggi sono le seguenti:

- Presidente e Candidato Sindaco Bruno Spagnoletti

- Presidente Vicaria, l’avv. Milena Poletti

- Segretaria Organizzativa, la Sig.ra Miria Carola Antichi

- Segretaria Amministrativa, la Sig.ra Alice Bianchini

Team della moderna comunicazione social coordinato dalla Dott.ssa Rym Echatti, informatica e composto da Patrizia Palmas, Luca Cavarischia e Klaudio Candela

Al 15 luglio 2020 gli iscritti aderenti alla Associazione Per Savona 2021 sono 395, di cui 323 social e 72 non social, tutti espressione diretta della società civile savonese e, in larghissima parte, nuovi alla militanza e all’impegno politico.

Dal maggio del 2020, l’Associazione ha registrato una forte, costante e progressiva crescita nelle adesioni passando da 113 iscritti agli attuali 395, con l’obiettivo di raggiungere i mille iscritti a fine anno 2020.

L’analisi della composizione di genere e delle fasce di età delle adesioni evidenzia forti discontinuità con la base sociali dei Partiti tradizionali e dei Movimenti in essere e significative novità qualitative.

Il 70% delle adesioni alla Associazione Laboratorio Per Savona 2021 è rappresentato da Donne, mentre solo il restante 30% è rappresentato da uomini.

La composizione per fasce di età è innovativa rispetto alla composizione demografica della Città in cui prevalgono le fasce medio alte che fanno di Savona la Città, con la giapponese Kioto, più vecchia al mondo e con il piu’ alto indice di vecchiaia e di dipendenza.

La distribuzione per fasce di età degli aderenti risulta così composta:

- 18-24 anni 10%

- 25-34 anni 18%

- 35-44 anni 19%

- 45-54 anni 23%

- 55-64 anni 19%

- Over 65 10%

L’Associazione Laboratorio Per Savona 2021 si conferma così fortemente caratterizzata dalla presenza delle donne e dei giovani che vogliono impegnarsi direttamente per invertire il declino della Città, bloccare il suo progressivo impoverimento e delineare una ripresa virtuosa ed ecosostenibile.

Le prime iniziative di confronto con la Città e le prime convocazioni dei Tavoli Tematici di costruzione dal basso del programma elettorale riguarderanno:

- La convocazione del TAVOLO DI ASCOLTO E DI CONFRONTO con le Associazioni Rappresentative del Sistema delle imprese industriali, portuali, commerciali, artigianali, turistiche e del Terzo Settore; delle Confederazioni rappresentative del mondo dei lavori Cgil Cisl Uil e Ugl e delle Associazioni rappresentative il mondo della Cooperazione;

- L’Insediamento e la prima riunione del Tavolo Tematico su Porti, Trasporti, Logistica integrata, Infrastrutture materiali e immateriali strategiche per il futuro della Città e della sua “area larga”;

- L’Insediamento e la prima riunione del Tavolo Tematico su Industria, innovazione di processo e di prodotto e costruzione di una identità distrettuale soprattutto nell’ottica delle opportunità dell’area di crisi complessa, al momento assolutamente insoddisfacente dal punto di vista dei risultati attesi.