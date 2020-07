Elezioni2020, Vaccarezza (Cambiamo!) schernisce i vandali che gli strappano i manifesti

Mentre si infiamma la campagna elettorale in vista delle Regionali 2020, mentre il Ministero degli Interni ufficializza la data del 20 e 21 settembre per il voto, ignoti si accaniscono contro i manifesti elettorali di Angelo Vaccarezza, attuale capogruppo di "Cambiamo!" in Regione Liguria e candidato per la prossima tornata.

Ma la vittima del sopruso affronta lo spiacevole episodio con il sorriso e dedica una breve poesia agli autori di questo gesto deprecabile:

"Compagno furbacchione,

che danneggi il tabellone.

Saperlo tu dovresti:

non si strappano i manifesti!

E' un comportamento che non vale.

SPIACE!