Gli 80 anni di Pier Carlo Berta, figura di spicco nell'Aero Club e nell'Associazione Arma Aeronautica di Albenga

Oggi è una data importante: compie 80 anni una figura iconica nel mondo associazionistico, culturale e sociale del comprensorio ingauno. Stiamo parlando di Pier Carlo Berta, generale dell’Aeronautica e per anni figura di spicco nell’Associazione Arma Aeronautica con sede nell’aeroporto “Clemente Panero” di Villanova d’Albenga. All’interno di questo sodalizio, Berta è tuttora presidente onorario.

Oggi una cerimonia sobria, un brindisi con i parenti più cari: la moglie Maria Pia, la figlia Misa con il marito Fabio, il nipote Amedeo.

Nato il 17 luglio 1940 a Fubine Monferrato, in provincia di Alessandria, il Generale Berta ha ricoperto ruoli importanti dal 1978 al 1979 presso la base radar andorese di Capo Mele, dal 1980 al 1983 a Mortara, in provincia di Pavia e dal 1984 al 1987 a Glons, in provincia di Liegi, in Belgio, con compiti autorevoli nell’organigramma della NATO.

Negli anni ‘90 si è fatto apprezzare anche come imprenditore informatico con servizi di vendita e assistenza tecnica a privati e aziende del comprensorio ingauno.

I cari amici dell’Aero Club lo festeggiano con un post su Facebook: “Tanti cari auguri di Buon Compleanno al Gen.le A.M.I. Pier Carlo Berta, Socio Onorario dell' Aero Club di Savona e della Riviera Ligure.

I rapporti con lui sono diventati più stretti da quando era al Comando del 15° Gruppo Radar di Capo Mele che inglobava la parte militare dell'Aeroporto di Villanova d'Albenga.

Un supporto considerevole, poi il passaggio alla Direzione dell'Aeroporto con professionalità, competenza ed un legame stretto con l' Aero Club ed i suoi vertici.

Molteplici iniziative portate a buon fine con ottimi risultati, una stretta collaborazione con noi pur mantenendo un ruolo di controllo, interessi e sviluppo aeroportuale sotto varie "presidenze";

Sempre in prima linea quando si tratta d'eventi sociali e per i giovani, le manifestazioni aeree, le mostre statiche in aeroporto con considerevole affluenza di pubblico; Un pubblico che poteva vedere da vicino i velivoli che si esibivano, incontrare le "Frecce Tricolori", sentirsi per qualche ora partecipe della grande famiglia aeronautica, orgogliosi della nostra industria aeronautica e degli uomini che rappresentano l'Italia portando il "tricolore" nei cieli di tutto il mondo.

Lasciato i vertici della Società aeroportuale il suo impegno, campo aeronautico, prosegue supportando l'aero club come docente di teoria ed in varie iniziative come la scuola Droni.

Il suo impegno sociale prosegue organizzando convegni con personaggi ai vertici del mondo giuridico, rivolti prevalentemente ai giovani, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura dell'onestà, dell'attenzione sulle pesanti problematiche portate dai rischi quotidiani e molto altro ancora.

Tanti rinnovati auguri ed ancora "grazie" da parte dei Soci Aero Club Savona e Riviera Ligure e del "reale" panorama aeronautico operativo”.